Venezolanos
salud
PERICO
Tilcara
Humahuaca
Tilcara
Tilcara
Agua potable
El tiempo en Jujuy
El tiempo en jujuy

Mitad de semana con alerta en dos zonas de la provincia           

Es por tormentas fuertes en la zona de la quebrada y puna jujeña. Mientras que en los valles y el ramal el tiempo estará agradable.

Miércoles, 07 de enero de 2026 08:31

Llegamos a la primera semana de este año nuevo que comenzó. Que tuvo jornadas de mucho calor, humedad y algunas precipitaciones.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en San Salvador de Jujuy y los valles jujeños será un día con cielo parcialmente nublado durante la mañana y que para la tarde y noche de hoy hay probabilidades de tormentas que llegan al 40%. La temperatura máxima seria de 26 grados.

En el ramal se espera que la temperatura máxima llegue a los 29 grados y también hay probabilidades de tormentas para la tarde y la noche.

En la quebrada y puna jujeña rige alerta por tormentas fuertes y es para las zonas de Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi

El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

 

