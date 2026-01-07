Mitad de semana con alerta en dos zonas de la provincia           

Llegamos a la primera semana de este año nuevo que comenzó. Que tuvo jornadas de mucho calor, humedad y algunas precipitaciones.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en San Salvador de Jujuy y los valles jujeños será un día con cielo parcialmente nublado durante la mañana y que para la tarde y noche de hoy hay probabilidades de tormentas que llegan al 40%. La temperatura máxima seria de 26 grados.

En el ramal se espera que la temperatura máxima llegue a los 29 grados y también hay probabilidades de tormentas para la tarde y la noche.

En la quebrada y puna jujeña rige alerta por tormentas fuertes y es para las zonas de Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi

El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.