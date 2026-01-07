Un detenido luego del robo millonario en la feria

Efectivos policiales detuvieron en la capital jujeña a un hombre por el robo de 10 millones de pesos a un camionero en la localidad de Monterrico, ocurrido en las inmediaciones de la feria. Continúan las tareas investigativas para dar con el paradero de un cómplice y del botín sustraído.

El ilícito fue advertido el pasado domingo, alrededor de las 13, cuando el chofer de un camión estacionó su vehículo en cercanías de la feria de Monterrico para bajarse y dirigirse a comer en un lugar cercano.

Minutos más tarde, el denunciante regresó al rodado y se dio con la novedad que uno de los vidrios de la cabina estaba destruido. Además, al abrir la puerta notó que no estaba una mochila en la que tenía el monto de 10 millones de pesos.

Ante esta situación, el camionero se dirigió a la Seccional 26° y radicó la correspondiente denuncia.

Por esa razón, desde la mencionada dependencia de inmediato emitieron una circular y notificaron a la Dirección General de Investigaciones, ubicada en el barrio Chijra de la capital jujeña.

De esta manera, comenzaron las tareas investigativas en el escenario del hecho. Una de las primeras medidas fue la visualización de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona en cuestión.

Así fue cómo se pudo conocer la mecánica del robo, que consistió en un auto marca Chevrolet Meriva de color champagne, sin la chapa patente colocada, en el cual se desplazaban dos personas. Además, una de las puertas traseras del rodado poseía la particularidad de haber sido reparada y ser de color gris.

Fue entonces que en el video los uniformados abocados a la investigación observaron que circulaban dos hombres, de los cuales uno se bajó, rompió un vidrio de la cabina del camión y extrajo la mochila de color negro que contenía el dinero. Tras esto, el accionar de los sospechosos siguió con una fuga en dirección a la localidad de La Ovejería y se continuó con el seguimiento de los movimientos de los prófugos.

Estas tareas de pesquisa dieron resultado positivo, porque el lunes el comisario Oscar Toconás, jefe de la UR 6 con asiento en la ciudad de Perico, confirmó en una conferencia de prensa que fue detenido uno de los sujetos en la ciudad capital y fue puesto a disposición de la Justicia provincial. Sin embargo, continúa el trabajo de investigación para dar con el paradero del cómplice y del botín sustraído.