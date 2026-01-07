Invitación a participar en el 15° Festival del Caballo Criollo

La Comuna de El Fuerte presentó en esta ciudad el 15° Festival del caballo criollo, coleto y guardamonte, que el próximo sábado desde las 13 se realizará en aquella localidad de la región Yungas revalorizando las costumbres tradicionalistas.

Carolina López, presidenta de la comuna, invitó a los capitalinos acercarse hasta su poblado para participar en la celebración y vivenciar las costumbres y tradiciones que identifican a los pobladores de esa zona de la región.

La nueva edición festivalera tendrá como folcloristas centrales al dúo Alma chaqueña (conformado por Ana y Martín Palavecino, oriundos de Tartagal, Salta) y el chamamecero David Gómez, del impenetrable chaqueño.

También subirán al escenario Shannon Núñez, Christian y Revelación, Sentimiento Mansero, Los changos del chamamé, Los del Fuerte, Sentimiento chamamecero, La juntada y Fer Rojas.

López vino acompañada de sus secretarias de Cultura y de Turismo, Silvina Graño y Sabrina Mamani, respectivamente quienes se refirieron a las actividades que se desarrollarán durante la jornada festivalera.

Estuvieron con ella el conjunto folclórico La juntada y parejas de danzas del Ballet "El bagual"; quienes serán partícipes del festival que será animado por Dante López y Cocoma Lamas. Durante las destrezas criollas se destacarán con sus relatos el gaucho Moisés Pereyra y el Bagual Prieto.

Se previeron además actividades campestres para niños y adultos; una feria gastronómica, otra de artesanías, habrán puestos de venta de indumentaria gaucha, y también estará la posibilidad de recorrer el pueblo admirando los paisajes.

El público que desee asistir, dispondrá de un servicio especial de colectivo que partirá desde la terminal de colectivos de San Pedro de Jujuy, y quienes deseen quedarse en el pueblo podrán consultar servicio de alojamiento.