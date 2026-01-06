Lionel Messi reveló una intimidad de su relación con Antonela Roccuzzo: “Tengo mi lado romántico”

Lionel Messi contó cómo es en la intimidad con su esposa Antonela Roccuzzo y dejó una afirmación sorprendente, al comenzar su costado romántico dentro de su personalidad introvertida.

El capitán de la Selección argentina, en una charla con Luzu TV, reveló su costado desconocido puertas adentro: “Soy poco demostrativo, pero tengo mi lado romántico, soy muy detallista”.

Sobre la dinámica de la pareja, Messi explicó que, en ocasiones, pasan tiempo separados por sus ocupaciones: “A veces me voy a la mañana y no nos vemos hasta después del mediodía cuando salen del colegio los chicos”.

Por esa razón, suele tener gestos destinados a sorprender a su compañera mientras está en los entrenamientos con el Inter Miami: “Me gusta dejar algún regalito o un detalle”.

Por último, reveló que le cuesta expresar su costado cariñoso pero que le gusta hacerlo con las personas que realmente él quiere. “Un regalo sí, pero una notita o carta ya me cuesta un poco más”.