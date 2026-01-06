Vacaciones en Purmamarca

La Municipalidad de Purmamarca iniciara su Temporada turística de verano el próximo 9 desde las 10 en calle Lavalle con el fondo del cerro Siete colores, que es uno de los atractivos paisajísticos más admirados por los visitantes.

En la jornada se pondrá de manifiesto el potencial turístico que posee el destino, uno de los más elegidos en el NOA, para los jujeños y visitantes que decidan disfrutar sus días libres en el.

El intendente Humberto López aseguró que el municipio y el sector privado se organizaron de la mejor manera para recibir a los visitantes y hacerlos sentir muy a gusto durante su permanencia.

Festivales, charlas, visitas guiadas, exposiciones, la celebración del carnaval y otras expresiones culturales y tradicionales podrán admirarse y vivenciar en un entorno natural sumamente hermoso desde esa jornada y hasta después del festejo carnestolendo.