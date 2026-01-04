Donald Trump lanza fuerte advertencia a Delcy Rodríguez

En una reciente entrevista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje directo a la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, tras el operativo militar que terminó con la detención del exmandatario.

"Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto", sentenció el republicano en recientes declaraciones, redoblando así la presión sobre Venezuela.

La tensión política en el continente alcanzó un nuevo pico tras las declaraciones de Trump a la revista The Atlantic. El mandatario norteamericano no solo ratificó la postura de su administración respecto a la intervención en Venezuela, sino que apuntó directamente contra Rodríguez, quien asumió el control del país luego de la captura de la cúpula chavista.

El republicano utilizó la situación actual de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores —ambos recluidos en el Metropolitan Detention Center tras el operativo militar estadounidense— como una advertencia sobre el futuro de la nueva dirigencia venezolana.

La frase clave del estadounidense no tardó en interpretarse como una amenaza. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro", afirmó, dejando en claro que la vigilancia sobre Caracas no ha disminuido tras la detención de sus anteriores líderes.

La advertencia llega en un momento de máxima incertidumbre para el país caribeño, que busca reorganizarse bajo el mando de Rodríguez mientras enfrenta una fuerte presencia militar y diplomática de Washington en la región.

Repercusiones en Washington

Las palabras de Trump confirman que el objetivo de la Casa Blanca no se limitó a la detención de la figura de Maduro, sino que busca un cambio estructural en el sistema de gobierno venezolano.

Analistas internacionales sugieren que el "precio alto" mencionado por el mandatario podría referirse a nuevas sanciones económicas personales o, incluso, a operativos similares contra quienes continúen con la línea política anterior.