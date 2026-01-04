22°
4 de Enero, Jujuy, Argentina
Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

El gobierno Donald Trump difundió imágenes del ex dictador esposado, calzando sandalias, y escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas

Domingo, 04 de enero de 2026 10:26

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela. El líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará el país” hasta que se concrete una “transición juiciosa”. También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina.

