Un adolescente está grave tras sufrir una brutal golpiza en Pinamar

Un adolescente de 16 años pelea por su vida tras ser atacado por una patota a golpes en las inmediaciones del muelle de Pinamar. El hecho ocurrió a las 5:30 de la madrugada del sábado.

El episodio se desarrolló en un estacionamiento, donde la víctima, identificada como Thiago, se encontraba con dos amigos, ambos menores de edad. Allí estaban junto a los padres de la víctima, que habían ido a pescar al lugar, según la denuncia.

De acuerdo al testimonio de uno de los jóvenes, en ese contexto un grupo de al menos seis chicos que caminaba por la avenida del Mar en dirección a Bunge comenzó a agredirlos verbalmente e intentó desafiarlos a pelear. A continuación, los agresores se acercaron y atacaron a golpes a los tres, focalizándose especialmente en Thiago.

Los amigos lograron intervenir y separarlo de los atacantes, justo cuando arribó un móvil policial. Ante la presencia de las autoridades, los agresores huyeron rápidamente.

Luego del ataque, Thiago se acercó al muelle para avisar a sus padres, con quienes había viajado a veranear a la ciudad. Debido a las heridas que presentada, lo trasladaron rápidamente al Hospital Municipal de Pinamar.

Allí el adolescente permaneció internado hasta la tarde del sábado, momento en que los médicos decidieron derivarlo a Buenos Aires. Según indicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, el joven presenta un hematoma cerebral no quirúrgico por lo que lo trasladaron en ambulancia al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para recibir atención especializada.

En el caso interviene el fiscal Juan Pablo Calderón, quien ya dispuso una serie de medidas para identificar y localizar a los agresores.

Lucía, la madre de Thiago, habló sobre el estado de su hijo: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.

En diálogo con Crónica TV, la mujer relató: “Estaba con dos amigos, de 14 y 17 años. Habían salido al centro, mientras nosotros con mi marido nos fuimos a pescar y los esperábamos en el muelle. En un momento mi marido llamó a mi hijo por teléfono y él le dijo ‘pá, estoy en la entrada de Pinamar, en la playa’; entonces yo los fui a buscar y los traje caminando hasta el muelle. Ahí les dije que me esperaran en el estacionamiento del muelle, mientras iba a avisarle a mi marido para juntar las cañas y todo lo demás y ya volvernos. Pero cuando bajamos del muelle vemos que había un patrullero cerca de nuestro auto y vemos a mi nene tirado, y sus amigos ayudándolo a levantarlo. Ahí lo llevamos a la guardia del hospital”.

Lucía también contó lo que Thiago le relató sobre el ataque: “Mi hijo me llegó a contar que estaba con sus amigos esperándome, cuando aparecieron estas seis bestias y empezaron a insultarlos, a decirles negros de mierdas y a pegarles”.

“No sé si le quisieron sacar las pertenencias. Creo que si no llegaba la Policía a mi hijo lo mataban”, concluyó con la voz quebrada.

También habló Marcela, la abuela de la víctima. “Pido oración por mi nieto, que se cure rápido. Y quiero agradecerle a la Policía, que está buscando a los que le pegaron a mi nieto. Los van a encontrar y van a pagar lo que le hicieron. Él no estaba molestando a nadie”, dijo.

Los familiares, además, dijeron que los agresores habían salido de un boliche ubicado sobre la línea de la costa a pocos metros del muelle, según lo que pudieron averiguar. De acuerdo a los amigos que estaban junto a la víctima, los atacantes tendrían entre 17 y 18 años.

Thiago había llegado de vacaciones a Pinamar hace diez días junto a sus padres y dos hermanitos. La familia tenía planeada quedarse hasta este sábado.