30 de Enero,  Jujuy, Argentina
Producción
Yuto
Humahuaca
Virgen de la Candelaria
Asentamiento Néstor Kirchner
Por los clubes
Homicidio de Jeremías Monzón
Fundación El Libro
Partido Justicialista
Carnaval 2026

Desentierro en El Piquete el 8

Organizado por la Comisión municipal junto a las comparsas.

Viernes, 30 de enero de 2026 00:00
Preparativos | Los piquetes se aproximan a celebrar su carnaval de las Yungas.

En el polideportivo municipal de El Piquete, el 8 de febrero desde las 16 se desenterrará el carnaval piqueteño con participación de las comparsas de la localidad y la actuación de conjuntos musicales invitados por el jefe comunal Ariel Ortiz.

El mojón piqueteño será bien chayado por los carnavaleros y las autoridades municipales quienes celebrarán juntos con los disfrazados hasta las 22. En el transcurso se realizará la Elección de la reina y del rey del carnaval, y se presentará en el escenario el grupo La vereda.

El festejo será libre y gratuito, por lo que se espera la asistencia de vecinos del pueblo y de localidades vecinas para divertirse durante la jornada anticipándose a la fecha establecida en el calendario para iniciar el carnaval.

Posteriormente se desarrollarán las noches de corsos donde intervendrán las comparsas de saya, ritmo libre, tinku y pim pim, las cuales ya están ensayando para sus presentaciones nocturnas.

 

Últimas noticias

