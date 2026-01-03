Variada propuesta del Nido "Guillermo Roux"

El Nido "Guillermo Roux", ubicado en el barrio Cuyaya, presentó su agenda de actividades para el verano, con una variada propuesta de talleres recreativos, culturales y formativos destinados a niñas, niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Durante la temporada estival, el espacio ofrecerá talleres de informática, yoga, clases de ritmo y fitness, baile, folklore para adultos mayores, reciclado creativo, tejido y amigurumi, entre otras actividades pensadas para promover el aprendizaje, la recreación y el encuentro vecinal.

En paralelo, se encuentran abiertas las inscripciones para la Colonia de Vacaciones, que dará inicio el próximo lunes y estará destinada a niñas y niños de 6 a 13 años. La colonia se desarrollará de lunes a viernes en horario matutino, con propuestas recreativas, deportivas y de integración.

Para inscribirse, se deberá presentar fotocopia del DNI del padre, madre o tutor, y fotocopia del DNI del niño o niñ.

Desde el municipio capitalino destacaron la importancia de estas propuestas gratuitas que fortalecen el acceso a espacios de contención, recreación y aprendizaje durante el receso escolar, reafirmando el rol de los Nido como puntos de referencia comunitaria en los barrios.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la sede del Nido "Guillermo Roux", en los horarios habituales de atención.