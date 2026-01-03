Fortalecen atención a turistas en el aeropuerto

El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia firmó un convenio con la Municipalidad de Perico para fortalecer la atención en el aeropuerto internacional "Dr. Horacio Guzmán" a los turistas que arriban a la provincia a visitar sus atractivos y disfrutar de las actividades de verano.

La rúbrica del nuevo acuerdo de cooperación mutua se llevó a cabo en el marco de la presentación del calendario de verano realizado recientemente por el Ministerio en el Salón Éxodo del Cabildo. Participaron del acto, el titular del citado ministerio, Federico Posadas, y el secretario de Producción e Industria de la comuna periqueña, Martin Miguel Llanos.

"Este convenio viene a sumar el trabajo activo que existe entre el Ministerio y la comuna que es darle una buena recepción a quienes elijan nuestra provincia para visitarnos", destacó Posadas.

Por su parte Llanos dijo que "para nosotros es muy importante que nuestro personal continúe otro año más brindando atención en la oficina de información turística de nuestro aeropuerto internacional", remarcó.

Porque "Perico es la puerta de entrada del turismo y la vidriera de nuestro desarrollo productivo, industrial y comercial en la provincia", agregó.

En ese sentido el funcionario periqueño señaló que "los turistas apenas arriban al aeropuerto pueden visibilizar nuestro parque industrial, la zona franca, el parque solar, nuestros corredores comerciales y complejos veraniegos, entre otros atractivos que caracterizan al Valle de los Pericos".

Por último Llanos destacó la gestión de las autoridades del Ministerio y agradeció el apoyo al desarrollo turístico de los valles.

De igual forma que en las demás Oficinas de Información Turística de la provincia, el servicio de atención en el aeropuerto tiene como objetivo brindar un asesoramiento integral sobre las alternativas turísticas de Jujuy, como así también la entrega de folletería, captura de datos estadísticos y cualquier otra actividad encomendada por el organismo provincial.