Comunidad aborigen destaca circuito turístico en Tilcara

Roberto Arroyo y sus familiares, todos de San Pedro de Jujuy, fueron los primeros en visitar este año la Garganta del Diablo, que está en el circuito turístico a cargo de la comunidad aborigen Ayllu Mama Qolla, en Tilcara.

Esta comunidad está a 2 kilómetros al sureste de la localidad quebradeña, y está constituida por los parajes El chorro (Garganta del Diablo), Alfarcito, Casa Colorada, Ovejería, Cieneguito, Rupashka, San Gregorio, Campo la casa, Ojo de agua, Charaboso y La Zanja.

Se caracteriza por presumir un hermoso paisaje de montañas y serranías a sus alrededores. Actualmente cuenta con una población nativa de 80 habitantes, con una mirada a crecer y recibir el turismo.

A los visitantes del circuito los integrantes de esta comunidad les recomiendan no bañarse en el lugar, no arrojar basura, no caminar afuera de los senderos, no hacer grafitis, no llevarse piedras y/o cardones y no fumar.

La Garganta del Diablo es uno de los mayores atractivos del circuito. Antiguamente llamado El chorro, es un accidente geográfico conformado por movimientos de placas tectónicas, que forman un cañón donde se encuentran las primeras evidencias de vida acuática de cuerpos duros (trilobites). Estos restos paleontológicos aparecen petrificados en la profunda incisión hecha por el agua en la roca.

Está situado en el cauce superior del río Huasamayo. Una caminata de 15 o 20 minutos desde la Garganta del Diablo lleva a los visitantes a una cascada natural de 15 metros, que está situada a 8 kilómetros del pueblo de Tilcara por camino carretero de cornisa y a 6 kilómetros por camino de herradura.

