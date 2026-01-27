Hoy descacharrado en el barrio Che Guevara

El Ministerio de Salud informó que esta semana seguirán los operativos de descacharrado, para la prevención del dengue. Hoy está previsto que se cumpla en la zona del Caps Che Guevara, en Alto Comedero; mañana en la zona del Caps San Cayetano; el jueves en la zona del Caps Malvinas y el viernes en el barrio Tupac Amaru 6º etapa, en Alto Comedero, iniciando las actividades a las 8.30 y suspendiéndose si llueve.

La cartera sanitaria recordó la importancia de reforzar el descacharrado para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito que transmite el dengue y que habita y se reproduce en el ámbito hogareño, tanto en los ambientes interiores como en los espacios cercanos como patios, techos, jardines, galerías o terrenos.

Este insecto que adapta su ciclo de vida a la dinámica de las personas, usa cualquier recipiente rígido que pueda contener agua para poner sus huevos, los que luego serán larvas y en pocos días nuevos insectos con capacidad de picar y trasmitir dengue en nuestro propio entorno, ciclo que se acelera con las actuales condiciones, es decir, lluvias, humedad y altas temperaturas.

Los equipos sanitarios que cumplen con las jornadas programadas de descacharrado reiteraron a los vecinos los elementos que deben descartarse, en especial cuando están en desuso y a la intemperie: floreros, latas, botellas, neumáticos, baldes, palanganas, macetas, bebederos, lonas, bolsas, tuppers y cualquier objeto que pueda acumular agua.