29°
26 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Anses
welspun
Gobierno Nacional
brecha cambiaria
Paso de Jama
Avenida General Savio
Seguridad Vial
Bolivia
Paso de Jama
Anses
welspun
Gobierno Nacional
brecha cambiaria
Paso de Jama
Avenida General Savio
Seguridad Vial
Bolivia
Paso de Jama

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1480.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Lunes con alerta en gran parte de la provincia

Es por tormentas fuertes. Rige para la quebrada y puna en horas de la tarde y noche. Mientras que para los valles y el ramal solo para la noche de hoy.

Lunes, 26 de enero de 2026 08:27

Comenzamos una nueva semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que rige una alerta amarilla por fuertes tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy.

En la zona de los Valles y Ramal el alerta rige para horas de la noche y se espera que hoy sea una mañana con cielo parcialmente nublado y se esperan tormentas para la tarde. Y las tormentas fuertes llegarían a la noche de hoy. La temperatura máxima seria de 28 grados.

En la zona de la quebrada y parte de la puna se esperan tormentas fuertes para la tarde y noche de hoy en donde la temperatura máxima estará entre los 20 y 24 grados.

En donde rige el alerta el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Finalmente, en Susques no hay alerta para hoy y se espera que sea una mañana con cielo parcialmente nublado y se esperan tormentas aisladas para la tarde y tormentas para la noche con una temperatura máxima e 18 grados.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD