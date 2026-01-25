La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, continúa impulsando espacios de formación, aprendizaje y contención social durante la temporada estival, con una amplia oferta de cursos y talleres de verano que se desarrollan en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Alberdi.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, visitó el espacio y destacó la importancia de sostener estas actividades durante el receso. Los cursos de verano son "una gran actividad para los vecinos, y ahora acompañando en el CIC Alberdi, que tiene varios talleres que los pueden consultar, se pueden dirigirse aquí o a través de los profesores para poder inscribirse, y esto hace bien al autodesarrollo, al aprendizaje, pero también a la salud mental, y a bajar un poquito la ansiedad, desarrollando cada uno las actividades que más les guste", expresó.

El administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, remarcó el compromiso del espacio con la comunidad y subrayó que "tenemos varios cursos de verano, como este, el taller de la profesora Sonia Núñez, que tiene que ver con el arte decorativo, en el cual se realiza distintos trabajos, todo con materiales reciclables. También tenemos el taller de folclore, los días lunes, miércoles y viernes por la tarde; tenemos también peluquería y gimnasia para adultos". Además, continúan con el servicio de Asesoría Legal gratuita, y también atención odontológica.

En el caso de los talleres, estos tienen costos accesibles e incluyen todo el material.