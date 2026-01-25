Intentó ahorcar a su pareja y es intensamente buscado

Un hombre es intensamente buscado por los efectivos de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1, luego de intentar asesinar a golpes a su pareja.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró días atrás, en una habitación de alquiler ubicada en un tramo de la calles Yécora del barrio Mariano Moreno de la capital jujeña.

En esas circunstancias, la pareja inició una acalorada discusión, donde el hombre le reclamaba algo que había visto en el teléfono celular de la víctima.

Los gritos y el pedido de auxilio, dieron lugar para que los vecinos del inquilinato alertaran al sistema de emergencia 911 y de inmediato, una comisión de efectivos se hizo presente en el lugar.

Una vez en el inquilinato, la mujer manifestó a los policías que su entonces pareja le propinó golpes de puños en distintas partes del cuerpo y una que vez que la víctima cayó al piso, fue agredida con patadas.

En un momento determinado, la víctima manifestó que por poco pierde el conocimiento, porque su agresor la tomó del cuello y empezó a hacer presión, con la intención de ahorcarla.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, habilitado en la feria judicial, quien solicitó de inmediato al Juzgado de Violencia de Género, la detención del protagonista.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que no sería la primera vez que el hombre ejerce violencia sobre su pareja y que no había sido denunciado antes, fue por temor a represalias.

Por otra parte, la fiscal especializada en estos tipos de delitos, solicitó una medida de restricción perimetral y una consigna policial en el inquilinato, hasta que el protagonista sea detenido.