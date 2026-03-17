“Devoción en las alturas”, con más de 150 propuestas

Ayer se lanzó el calendario cultural y turístico de Semana Santa en Jujuy, "Devoción en las alturas", acto que se cumplió en el Salón Éxodo del Cabildo Histórico.

Las actividades se desarrollarán en las cuatro regiones de la provincia e incluyen celebraciones tradicionales como viacrucis, peregrinaciones, ermitas, ferias y diversas expresiones culturales que cada año convocan a residentes y turistas.

Durante el acto, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó que la Semana Santa "es uno de los momentos más fuertes de la actividad turística en la provincia, junto con el carnaval y las vacaciones de invierno. Nos permite recibir visitantes y seguir posicionando el destino a nivel nacional e internacional", señaló.

El ministro indicó que las reservas hoteleras ya superan el 60% y estimó que podrían acercarse al 70% durante el fin de semana largo, ya que muchos visitantes llegan sin reserva previa. Según explicó, los mayores niveles de ocupación suelen registrarse en la Quebrada de Humahuaca, seguida por los Valles, las Yungas y la región de la Puna. Posadas también remarcó el esfuerzo del sector turístico para mantener la competitividad del destino en el contexto económico actual. "Hubo un esfuerzo muy grande del sector privado para ajustar precios y no aumentarlos respecto del año pasado, a pesar de la inflación", afirmó.

La iniciativa, con más de 150 propuestas, será presentada mañana en la Casa de Jujuy en Buenos Aires y el 25 del corriente en Córdoba. En ese marco también se anticipó el vuelo inaugural de Flybondi que conectará Jujuy con Córdoba con tres frecuencias semanales a partir del 2 de abril.