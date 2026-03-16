Encuentro por gestión de subcuencas del Río Grande

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos, junto a la Municipalidad de Tilcara, llevará adelante el encuentro del Programa Comadres, que busca mejorar la gestión de las subcuencas del Río Grande mediante acciones de conservación y manejo del agua y del suelo.

El Programa Comadres tiene su base en la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad. Este reconocimiento exige, desde la Unesco, la implementación de planes de gestión y conservación del territorio, y en ese sentido el programa es una herramienta social y ambiental para tal fin.

Busca desarrollar un modelo de planificación para mejorar el uso de la tierra y el manejo del agua a escala de unidades familiares, productivas y puntos de uso, con la aplicación de obra de bioingeniería y prácticas ancestrales, promover la sustentabilidad en la gestión del territorio y el cuidado de los recursos e involucrar a la población en relación a las subcuencas del Río Grande, como la del río Huasamayo, entre muchas otras. La jornada propuesta para el Encuentro del Programa Comadres lleva el nombre “Gestión Hídrica y Participación Ciudadana”, y se llevará a cabo pasado mañana desde las 9, en el Salón de Conferencias del Hotel de Turismo de Tilcara, contando con la participación de funcionarios provinciales, locales, especialistas en gestión de cuencas hídricas, representantes de familias y comunidades con experiencias técnicas comunitarias de quebrada y puna, y referentes del tema.

En este primer encuentro se expondrán las bases de este proyecto, antecedentes, experiencias y acciones que suman al objetivo del mismo. Así, tras la apertura por parte de autoridades, habrá exposiciones acerca de temas como el mismo Programa Social Conservacionista y el Programa Comadres, el Pedemonte de Tilcara, la experiencia del sitio piloto, las experiencias de ciencia ciudadana (como el Poyecto Matteo), protección de márgenes y taludes, uso de plantines de tuna para estabilización de canales, y más aplicaciones de defensas vivas, entre otros.