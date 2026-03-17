Atlético Palpalá y sus metas sin el "Gringo"

La vida sigue su curso y Atlético Palpalá de la mano del presidente Juan Carlos Acosta mantiene vivo el espíritu de competencia en la Liga Jujeña de Fútbol tras el fallecimiento del entrañable dirigente Jesús "Gringo" Flores.

El titular del "pirata" habló con diario El Tribuno de Jujuy y reconoció que "arrancar este año sin el 'Gringo' Flores es durísimo, porque es una pérdida enorme, se nos fue un amigo, compañero, una persona que sabía mucho del club, su manejo institucional y deportivo, pero vamos a seguir trabajando y aprovechar toda la enseñanza que nos dejó. Hay muchos chicos hoy que tienen una capacidad enorme y ganas para volcarlas. Este año el torneo de la Liga Jujeña en homenaje se llamará Jesús 'Gringo' Flores, es por eso que vamos a hacer un gran esfuerzo para dejar bien parado su nombre", aseguró.

A la vez comentó que "estamos trabajando hace un mes con la Primera División y harán 2 semana que comenzaron las inferiores. Con respecto a los refuerzos, no buscamos a nadie porque no es nuestra idea, apostamos a los chicos que se están promoviendo de las inferiores, pero también las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran sumarse a nuestra institución. Ya lo hicieron 3 jugadores y son parte del plantel que se va conformando con Alejandro Velázquez, y en inferiores hay chicos que también llegaron". En medio del duro contexto económico nacional, Acosta, confesó que "el campo de juego no quedó como lo habíamos planificado, teníamos la idea de sembrar césped, pero hicimos un trabajo de nivelado que era lo principal, antes había que sacar algunas malezas y desniveles. Se trabajó en la cancha, se tiró eslame y luego era el sembrado, pero hoy una camionada de eslame vale cerca de 80 mil pesos y necesitamos alrededor de 30 o 40 camionadas para cubrir todo y se nos fue el presupuesto. Es una deuda pendiente, sin embargo, se mejoró bastante la cancha. Vamos a trabajar duro el sembrado".

La proyección

El "pirata" con mucha humildad trabaja y confirma a los profes pa ra la categoría Sub 13 a Marcos Gurrieri, en Sub 15 a Pablo Ma maní y en Sub 17 y Sub 19 Diego Vázquez. En Primera División continúa Alejandro Velázquez; en femenino en Sub 15 y 17 estará Raúl Flores y en Primera con las chicas Sergio Mamani.

Con el certamen a la vuelta de la esquina, el presidente Acosta contó que "la Comisión Directiva está conformada por exjugadores que se van sumando y aportando, también están como técnicos algunos, ayudando desde donde puedan, donde ellos se son útiles para que pueda crecer este club. Por ahí no tenemos los recursos necesarios pero le vamos encontrando la vuelta para que el día de mañana podamos tener un poquito más de elementos deportivos, una cancha en estado, iluminación y darles comodidades más al espectador cuando viene a ver un partido. Esa es la idea y en definitiva para los chicos que ellos son los que usan y disfrutan las instalaciones", acotando que "con respecto a los salones construidos, en realidad tiene 10 metros por 6 metros y se lo dividió en 2. Uno estará ocupado por una venta de indumentaria y el otro para un buffet, sólo faltan algunos detalles que quiere la gente como veredas y algunas instalaciones eléctricas para darle más seguridad. Seguramente en abril quedará inaugurado", cerró.