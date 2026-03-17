Hallan el cuerpo de una mujer que era buscada

La Justicia investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer de 36 años, que estaba denunciada como desaparecida, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según establecieron fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del episodio ayer alrededor de las 10 cuando testigos alertaron sobre la presencia de un cuerpo, en inmediaciones de la ruta nacional N°34, a la altura de una estación de servicio, en la mencionada ciudad ramaleña.

Efectivos de la Unidad Regional 2 se constituyeron de manera inmediata, constataron lo alertado y dieron intervención al personal del departamento de Criminalística.

Luego de las pericias de rigor en el lugar de los hechos, personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue judicial San Pedro.

Con el correr de las horas, se estableció que el cuerpo corresponde a una mujer, identificada por la Policía como Bella Lulu de 36 años, desaparecida desde el pasado miércoles. Aunque la denuncia para dar con su paradero fue radicada este domingo, en la Seccional 52°.

Según lo denunciado por los familiares en la mencionada sede policial, alrededor de las 11 del pasado miércoles la mujer se retiró de su domicilio y desde ese momento perdieron todo contacto.

Si bien los investigadores no descartan ninguna hipótesis, una de las versiones que barajan sería que la mujer habría atentado contra su vida.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Unidad Regional 2, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.