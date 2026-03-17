Joven apuñalado y golpeado en un asalto

Un joven fue apuñalado y agredido durante un violento asalto, en la capital jujeña. La víctima solicitó ayuda en el hospital "Pablo Soria" y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Según fuente consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del lamentable episodio el pasado sábado alrededor de las 22.50, cuando un joven de 21 años que presentaba una herida sangrante ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital "Pablo Soria".

La víctima fue diagnosticada con herida de arma blanca en dorso lumbar izquierdo más agresión por terceros, y debido a la gravedad tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Un efectivo de guardia en el nosocomio se entrevisto con una joven de 22 años, pareja de la víctima, quien relató que caminaban con dirección a las escalinatas ubicadas a la altura de la plaza Raúl Galán, en el barrio Ciudad de Nieva, cuando fueron abordados por dos sujetos que los amenazaron para que entreguen sus pertenencias.

En esas circunstancias, mencionó que el joven opuso resistencia, pero los inculpados lo atacaron a golpes y en un momento determinado, uno extrajo un arma blanca y lo apuñaló. Mientras que su cómplice se apoderó de una cartera y emprendieron la fuga.

El efectivo comentó las novedades a sus pares de la Seccional 5°, quienes indicaron no tener conocimiento del hecho.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se investigue el ilícito de oficio y que una vez que la víctima este en condiciones, se formalice la denuncia y se tome declaración.

Asimismo, dispuso un relevamiento de cámaras del sector, para identificar a los inculpados.

Los efectivos de la Seccional 5° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.