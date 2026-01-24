27°
50 AÑOS

Abra Pampa celebra las Bodas de Oro del Festival del Huancar

La ciudad de Abra Pampa se vistió de gala con pasacalles, luces y música para dar inicio a las celebraciones por las Bodas de Oro del Festival del Huancar, uno de los eventos culturales más importantes de la región.

Sabado, 24 de enero de 2026 13:15

Con un cronograma cargado de actividades, la localidad realizó el acto de apertura del festival en la Plaza Central, donde en la jornada de ayer se congregaron miles de abra pampeños, autoridades, fundadores y público en general para celebrar los 50 años de este tradicional encuentro.La banda de música acompañó el acto, aportando un marco emotivo a un momento histórico para la comunidad.

En medio del acto central, los presentes entonaron el tradicional “Feliz cumpleaños” por los 50 años del festival y se repartió torta entre el público, en un gesto simbólico que reforzó el clima festivo y de celebración compartida.

Durante la tarde también se llevó a cabo el homenaje a la Madre Tierra, con la participación de grupos musicales y ballets, en una ceremonia que reafirmó las raíces culturales y el sentido de identidad del pueblo.

A lo largo de la jornada se pudo observar al público disfrutar de la fiesta con entusiasmo y expectativa, aguardando la primera luna del festival en el Anfiteatro Municipal. La grilla artística incluyó la actuación de Los Kjarkas, Cuatro Cuerdas, Lirios Colombianos, además de numerosos grupos locales y ballets, dando inicio a una celebración que promete varias noches de música y tradición.

