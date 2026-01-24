Tés de hierbas que ayudan a dormir mejor

El insomnio es uno de los trastornos más frecuentes en la vida cotidiana. Las jornadas extensas, el estrés acumulado y la dificultad para desconectarse antes de dormir hacen que, muchas veces, el descanso no llegue cuando debería. Frente a este escenario, existen alternativas naturales que pueden ayudar a preparar el cuerpo y la mente para la noche.

Entre ellas, las infusiones de hierbas ocupan un lugar destacado. No reemplazan un tratamiento médico cuando el problema es persistente, pero sí pueden ser un buen complemento para generar una rutina nocturna más relajada y favorecer el inicio del sueño.

Té de tilo: el más elegido para calmar y descansar

El tilo es, probablemente, la infusión más asociada al descanso. Su consumo está extendido desde hace décadas y se lo reconoce por su efecto calmante sobre el sistema nervioso.

Contiene flavonoides y fitonutrientes que ayudan a reducir la activación mental, algo clave cuando cuesta relajarse al final del día. Además, puede colaborar en la disminución de la ansiedad y del estrés, dos factores que suelen interferir directamente con el sueño.

Manzanilla

Es una de las hierbas más recomendadas. Contiene apigenina, un compuesto que actúa sobre ciertos receptores cerebrales vinculados a la relajación. Su sabor suave y su perfil digestivo la convierten en una opción ideal para después de la cena.

Valeriana

La raíz de valeriana es conocida por su efecto sedante leve y por ayudar a reducir el tiempo que tarda el cuerpo en entrar en sueño. Su aroma es intenso y no siempre resulta agradable, pero suele ser efectiva en personas con dificultades para conciliar el descanso.

Lavanda

Se destaca por su capacidad para inducir calma mental y corporal. Puede tomarse en infusión, aunque muchos prefieren su uso en aromaterapia, ya sea con aceites esenciales o preparados caseros para el ambiente.

Pasiflora

Utilizada de forma tradicional para tratar el insomnio, la pasiflora ayuda a aumentar los niveles de GABA, un neurotransmisor que reduce la actividad neuronal. Es especialmente útil cuando el problema es la mente acelerada antes de dormir.

Melisa (toronjil)

Menos conocida, pero muy valorada. Tiene un aroma suave y cítrico y combina efectos relajantes con beneficios digestivos. Puede ayudar a aliviar molestias vinculadas al estrés, como gases o espasmos, que también afectan el descanso.

Preparación simple para un té:

1 cucharada de hojas secas (o 2 o 3 frescas)

(o 2 o 3 frescas) 1 taza de agua caliente

Dejar reposar entre 5 y 10 minutos, con la taza tapada

El tiempo puede variar según si se usan hojas, raíces o semillas, pero la base es similar en la mayoría de los casos.