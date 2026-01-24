29°
Estados de las rutas

Conoce el estado de la ruta este sábado en Jujuy

Sabado, 24 de enero de 2026 11:06

Luego de las intensas lluvias que días atrás cayeron en nuestra provincia aún permanecen rutas y caminas que se encuentran intransitables y en otros hay que hacerlo con mucha precaución.

Desde el Ministerio de Seguridad recomiendan seguir las instrucciones y mantenerse informado ya que si bien en los valles, yungas y parte de la quebrada no se anuncian tormentas para hoy en la Puna rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

Corte total por tiempo indeterminado

  • Ruta nacional 52 altura Paso Fronterizo de Jama a partir de las 13 horas del jueves 22 hasta las 00 horas del lunes 26 de enero (ruta 27 Chile hasta Complejo Fronterizo Paso de Jama intransitable debido a condiciones climáticas que impiden su transitabilidad. Además de peligro de derrumbes y deslizamientos informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación)

Intransitable

  • Ruta nacional 40 altura río San Juan de Oro (por crecida de río)
  • Ruta nacional 40, rio San Juan de Oro, por crecida
  • Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone, por crecida
  • Ruta provincial 79, en la localidad de Abralaite, también por crecida
  • Ruta provincial 83 hacia San Francisco (por desmoronamiento)
  • Ruta provincial 70 desde ruta nacional 52 hasta ruta nacional 51 – Salta (km 34, km 38 y km 40)
  • Ruta provincial 70B desde ruta nacional 52 hasta ruta nacional 51 – Salta (km 15 y km 53)
  • Ruta provincial 83  y caminos colindantes comprendidos entre (Valle Grande a Valle Grande. San Francisco a Ledesma altura Pircas Viejas. Valle Grande y San Francisco altura Aguas Hedionda. Santa Ana y Calle Colorado altura La Puerta. De Abra honda a San Francisco a Libertador General San Martín)

Transitable con precaución

  • Ruta provincial 35 altura complejo Los tucanes (desmoronamiento de la calzada)
  • Ruta provincial 20 en el tramo comprendido entre Los Blancos y la Escalera (por crecida de río) ingreso a Los Blancos solo pro ruta provincial 20B
  • Ruta provincial 29 altura río Tesorero (por crecida de río)
  • Ruta provincial 7 entre localidad de Casa Colorada y la localidad de San Juan de Misa Rumi
  • Ruta nacional 52 km 158 (acumulación de arena sobre la calzada)
  • Ruta provincial 83 en tramo Pampichuela y Valle Grande
  • Ruta provincial 73 altura localidad Palca de Aparzo
  • Ruta provincial 73 en el tramo Valle Colorado y Santa Ana.

