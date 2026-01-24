Conoce el estado de las rutas jujeñas

Luego de las intensas lluvias que días atrás cayeron en nuestra provincia aún permanecen rutas y caminas que se encuentran intransitables y en otros hay que hacerlo con mucha precaución.

Desde el Ministerio de Seguridad recomiendan seguir las instrucciones y mantenerse informado ya que si bien en los valles, yungas y parte de la quebrada no se anuncian tormentas para hoy en la Puna rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

Corte total por tiempo indeterminado

Ruta nacional 52 altura Paso Fronterizo de Jama a partir de las 13 horas del jueves 22 hasta las 00 horas del lunes 26 de enero (ruta 27 Chile hasta Complejo Fronterizo Paso de Jama intransitable debido a condiciones climáticas que impiden su transitabilidad. Además de peligro de derrumbes y deslizamientos informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación)

Intransitable

Ruta nacional 40 altura río San Juan de Oro (por crecida de río)

Ruta nacional 40, rio San Juan de Oro, por crecida

Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone, por crecida

Ruta provincial 79, en la localidad de Abralaite, también por crecida

Ruta provincial 83 hacia San Francisco (por desmoronamiento)

Ruta provincial 70 desde ruta nacional 52 hasta ruta nacional 51 – Salta (km 34, km 38 y km 40)

Ruta provincial 70B desde ruta nacional 52 hasta ruta nacional 51 – Salta (km 15 y km 53)

Ruta provincial 83 y caminos colindantes comprendidos entre (Valle Grande a Valle Grande. San Francisco a Ledesma altura Pircas Viejas. Valle Grande y San Francisco altura Aguas Hedionda. Santa Ana y Calle Colorado altura La Puerta. De Abra honda a San Francisco a Libertador General San Martín)

Transitable con precaución