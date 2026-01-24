El Día Internacional de la Educación fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 2018 para celebrar el papel que la educación desempeña en la paz y en el desarrollo.

¿Por qué es tan importante la Educación?

La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. La educación aumenta la productividad de las personas y como consecuencia, el potencial de crecimiento económico.

Ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y reduce la desigualdad. En definitiva, se forman a futuras generaciones, forjando mejores ciudadanos.

El Derecho a la Educación es un derecho humano.

Al respecto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 establece una Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad. Con ello se pretende garantizar que la población infantil tenga acceso a la educación primaria y secundaria gratuita, para el año 2030.

Asimismo, se incentiva la igualdad de acceso a la formación profesional, la eliminación de desigualdades de género y de riqueza, logrando el acceso universal a una educación superior de calidad.

Este año 2026, la UNESCO conmemora el Día Internacional de la Educación bajo el lema "El poder de la juventud en la cocreación de la educación", destacando cómo los jóvenes están forjando el futuro del aprendizaje y cómo todos podemos contribuir a potenciar su liderazgo.

Los jóvenes menores de 30 años representan más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, no están suficientemente representados en la toma de decisiones educativas. Es necesario que haya liderazgo de los jóvenes porque ello influye en los resultados educativos.