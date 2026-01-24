21°
REGIONAL

Máxima expectativa para la revancha

Talleres lo dará todo en el campo de juego y sus hinchas en las tribunas frente a Tucumán Central.

Sabado, 24 de enero de 2026 00:00

Se viene la revancha y la expectativa es máxima en todo Perico.

Mañana desde las 18 en el estadio "Plinio Zabala", Talleres se medirá con Tucumán Central y allí intentará revertir la serie que hasta el momento se encuentra cuesta arriba para el cuadro "azul". Los periqueños cayeron 2 a 0 como visitantes y apuestan todo para dar vuelta la serie en casa.

El público jugará "su partido". Los hinchas de Talleres desde hace varios días prometen hacer una verdadera fiesta en su reducto para "empujar" a los de Víctor Nazareno Godoy a la remontada que los clasificará a la final por el ascenso al Federal A.

Ayer a través de sus redes sociales, la entidad periqueña dio a conocer el precio de las entradas para quienes deseen asistir el estadio del "expreso" mañana.

Los precios para socios: General $10.000; Menores y Jubilados $8.000; Adicional Platea $3.000; Adicional Preferencial: Sin cargo.

Los precios para no socios: General $20.000; Menores y Jubilados $10.000; Adicional Platea $5.000; Adicional Preferencial: $2.000.

En cuanto a cómo siguen los entrenamientos hasta la revancha ante el "rojo" de Villa Alem, Talleres hoy en horario matutino ensayará con la misión de despejarle dudas a su DT. La vuelta a la defensa de Mariano Arroyo es una de las certezas del once inicial que Godoy pondrá en cancha.

En Chaco

Ayer en la localidad de Juan José Castelli, provincia de Chaco se jugó la ida de una de las semifinales de la zona Litoral Norte del torneo Regional. Allí como visitante Defensores de Puerto Vilelas derrotó 2 a 0 a Sportivo Cultural.

 

