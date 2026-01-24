Emergencia hídrica: faltantes en Palpalá y Alto Comedero

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas 72 horas en la parte alta de los cerros de la capital jujeña generaron serias complicaciones en el sistema de captación y potabilización de agua, afectando el suministro en distintos sectores de San Salvador de Jujuy y Palpalá.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Juan Carlos García, presidente de Agua Potable de Jujuy, explicó las razones de la compleja situación por la que está atravesando la zona.

JUAN CARLOS GARCÍA

"Los ríos Los Alisos, Guerrero y Yala sufrieron desbordes con una fuerte carga de sedimentos, lo que provocó el ingreso de altos niveles de turbidez a las tomas de agua y a las plantas potabilizadoras. En particular, la planta Snopek, que abastece a Palpalá y Alto Comedero, se vio severamente afectada luego de que el dique Los Alisos registrara una creciente extraordinaria que superó el vertedero, ocasionando la obstrucción de filtros", precisó García.

Asimismo afirmó que ante esta situación, personal de la empresa Agua Potable trabaja de manera ininterrumpida, incluso en horario nocturno, realizando tareas de limpieza de filtros y restitución de caudales para normalizar progresivamente el servicio.

Barrios afectados

En la ciudad de Palpalá, los barrios más afectados corresponden a las zonas altas, como San José, Paso del Jama, Santa Bárbara y 18 de Noviembre, donde se dispuso un operativo de asistencia con camiones cisterna, que continuará mientras persista la emergencia.

Asimismo, una nueva tormenta registrada ayer en la zona alta de Yala volvió a sedimentar la toma de agua, por lo que se trabaja con maquinaria pesada para restablecer el flujo hacia la planta de Alto Reyes.

Desde la empresa indicaron que, debido a las inclemencias climáticas, no es posible precisar un plazo exacto de normalización del servicio.

Condicionantes

Desde Agua Potable de Jujuy remarcaron que la situación responde a condiciones climáticas extremas y no a fallas operativas, destacando el compromiso del personal que trabaja las 24 horas para garantizar el abastecimiento.

Finalmente, solicitaron a la población paciencia y uso racional del agua, en el marco de una emergencia hídrica de características similares a la registrada el año pasado donde se produjeron cortes de suministros.

"Le pido a la población que tenga la tranquilidad de que la empresa está trabajando con todo su personal y equipo especializado para que esta situación sea manejada lo mejor posible, para solucionar prontamente la situación en todos los sectores", concluyó García.