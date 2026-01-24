Charlas sobre prevención de incendios

Con el fin de dar continuidad al trabajo preventivo durante todo el año, la Dirección Provincial de Incendios y Emergencias Ambientales, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, brindó una charla de concientización y prevención en la localidad de Palma Sola. La iniciativa busca transformar a los más jóvenes en agentes de cambio dentro de su comunidad.

La actividad tuvo lugar en la Escuela N° 13, en articulación con las Escuelas de Verano del municipio local. Allí, el equipo de brigadistas de la base Palma Sola recibió a más de setenta niñas, niños y adolescentes, organizando propuestas diferenciadas por edad para garantizar un aprendizaje efectivo.

Durante el encuentro se priorizaron los juegos y la demostración de las herramientas de trabajo. Los chicos pudieron observar el equipamiento de los brigadistas, valorar el trabajo en equipo y aprender cómo evitar situaciones de peligro. De esta manera se buscó explicar la importancia de cuidar la naturaleza con un mensaje claro y cercano para todos.

Esta acción forma parte de la planificación anual de la Dirección, que aprovecha los meses de temporada baja de incendios forestales para estar presente en la comunidad. Así, la tarea no se limita solo a combatir los incendios, sino que se trabaja en la raíz del problema mediante la formación de una ciudadanía responsable y consciente del valor de su ambiente.

Acreditación bancaria

El Ministerio de Desarrollo Humano comunicó que ayer se llevó a cabo la acreditación bancaria del programa "Comer en Casa", para titulares de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

La acreditación bancaria por el mes de diciembre 2025 se concretó con la modalidad de pago digital en la aplicación de mensajería instantánea para celulares Whatsapp Macro BancoChat, destinado a la compra de productos de la canasta básica.

La cartera social lleva adelante el programa "Comer en Casa", con el objetivo de asegurar la asistencia alimentaria a las familias de las tres localidades de Valles.