Una mujer fue víctima de un violento asalto comando

Una mujer de 32 años denunció que sufrió un asalto tipo comando, donde delincuentes ingresaron a su casa, la amenazaron con un arma de fuego, la atacaron a golpes, la maniataron y le robaron 27 mil dólares.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró el miércoles pasado en horas de la siesta, en una vivienda del barrio Municipal de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, la mujer se encontraba en una de las habitaciones de su vivienda, cuando sintió un extraño ruido en el comedor y cuando fue a ver qué pasaba, fue reducida a golpes por dos hombres, uno de ellos portaba un arma de fuego.

Según consta en la denuncia policial, los hombres estaban encapuchados y se mostraron muy violentos con sus víctimas, quienes le reclamaron de inmediato la importante cantidad de dinero que la mujer tenía.

La víctima entró en estado de shock y ante esta situación, los protagonistas le propinaron una feroz golpiza, hasta que la mujer les dijo donde se encontraba el dinero.

Los delincuentes, ataron de pies y manos a su víctima, la dejaron encerrada en una de las habitaciones y se dieron a la fuga.

Minutos más tarde, la mujer logró zafarse y alertó de inmediato al sistema de emergencias 911 sobre el violento episodio y una comisión de efectivos de la Seccional 60º del barrio La Posta y de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones, se hicieron presentes en el lugar, para entrevistarse con la víctima.

Las actuaciones fueron remitidas de inmediato al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, donde obtuvieron datos de vital importancia para la causa.

La víctima fue examinada por el médico policial y luego trasladada a la sede policial, para realizar la correspondiente denuncia.

Los investigadores creen que en las próximas horas habrá novedades respecto al violento hecho de inseguridad.