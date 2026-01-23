24°
En Alto Comedero

Reorganización operativa

Unidad Regional N° 7 convocó un encuentro con vecinos.

Viernes, 23 de enero de 2026 00:00

El Ministerio de Seguridad llevó adelante una reunión de trabajo con vecinos y referentes vecinales del Cuadrante Nº 2 de Alto Comedero, con el objetivo de fortalecer la seguridad comunitaria y optimizar el funcionamiento operativo en la zona.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y contó con la participación del jefe de la Unidad Regional Nº 7, José Tintilay, junto al director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Camilo Atim.

Durante la reunión se abordaron distintas problemáticas vinculadas a la seguridad en el sector, entre ellas el combate al narcomenudeo, la instalación de cámaras de seguridad, el fortalecimiento del programa de alarmas comunitarias y el nuevo esquema de funcionamiento de la Unidad Regional Nº 7.

Uno de los ejes centrales fue la presentación del nuevo sistema de reorganización de la Regional 7, orientado a mejorar los tiempos de respuesta, la presencia territorial y la operatividad policial en todo Alto Comedero.

 

