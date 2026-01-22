Quirófano móvil en Alto Comedero y Gral. Arias

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recuerda a los vecinos que continúan los operativos para el cuidado y tenencia responsables de mascotas, que lleva adelante la Dirección de Zoonosis. El cronograma de actividades, que incluye vacunación, registro de mascotas y cirugías, proseguirá el día de hoy en Alto Comedero y mañana en el barrio Gral. Arias.

Hoy, en el Sector B6 del barrio Alto Comedero, a través del quirófano móvil habrá atención desde las 14 en Avenida Marina Vilte N° 1263. En esa misma ubicación, el equipo de Zoonosis realizará tareas de vacunación y registro de mascotas en el horario comprendido entre las 14 y 17.

Mientras que mañana, el cronograma se llevará a cabo en dos puntos de la ciudad con servicios específicos en cada uno de ellos: el quirófano móvil se trasladará al CIC "Che Guevara" (Manzana 1, lote 1 del barrio Alto Comedero, a partir de las 14.

En tanto, la vacunación y registro de mascotas se instalará en calle Alberti N°643 del barrio General Arias entre las 15 y las 18.

La Dirección de Zoonosis recuerda a los vecinos que es obligatorio que las mascotas utilicen correa y, en el caso de razas de gran porte, el correspondiente bozal.

Asimismo, se solicita la colaboración de la ciudadanía para seguir estrictamente las recomendaciones del personal a cargo, con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante la actividad.