Mató a puñaladas a su padre para defender a su mamá

En el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, un grave hecho de violencia intrafamiliar terminó con el homicidio de un hombre de 46 años.

La investigación en curso se centra en las circunstancias que rodearon la reacción de un adolescente de 15 años, quien habría intervenido para defender a su madre de una agresión.

La Fiscalía analiza la hipótesis de legítima defensa en un contexto de violencia familiar, mientras la comunidad permanece atenta a las decisiones judiciales y al destino del joven, que no enfrenta cargos penales por ser inimputable según la legislación vigente.

El hecho ocurrió días atrás, cuando el personal de la comisaría 44º del barrio Valentina Sur respondió a un llamado al 101, alertando sobre un disturbio de índole familiar. Al llegar, según relató el comisario inspector Julio Muñoz, los agentes encontraron una escena de extrema gravedad: el hombre presentaba lesiones punzocortantes en el cuello y la espalda. El Sistema Integrado de Emergencias del hospital "Castro Rendón" dispuso el traslado de la víctima, constatándose su fallecimiento minutos después.

En las horas siguientes, la intervención de la Fiscalía de Delitos Juveniles, encabezada por el fiscal Germán Martín, dispuso medidas urgentes: la solicitud de autopsia, entrevistas a los testigos y el relevamiento del lugar del hecho.

El adolescente fue inicialmente trasladado a la comisaría 44º y luego a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, donde intervino personal especializado. El joven recibió atención médica en el centro de Salud por lesiones leves.

Después de ser evaluados por el gabinete de médicos forenses, tanto el adolescente como su madre quedaron bajo cuidado familiar y no regresaron al domicilio, que permanece bajo investigación judicial. La Fiscalía no difundió los resultados de las pericias.

El régimen de minoridad penal en Argentina establece que los menores de 15 años son inimputables, es decir, no punibles, para cualquier delito, lo que excluye la apertura de una causa penal contra el adolescente. En su lugar, intervienen organismos familiares y de protección de derechos.

Las primeras manifestaciones y pruebas recolectadas señalan que el adolescente habría actuado al ver que su padre agredía físicamente a su madre, una mujer de 37 años. Muñoz explicó a Diario Río Negro que la acción del menor "surge en un contexto de violencia intrafamiliar y de género".

Respecto a los antecedentes previos de la pareja, al realizar los antecedentes penales de la víctima, no existen denuncias recientes por violencia de género provenientes de este núcleo familiar: "Según el relevamiento de 2023 a la fecha, no hubo denuncias en el ámbito familiar; aunque la mujer manifestó que ella habría efectuado tiempo atrás una denuncia que no prosperó", expresó Muñoz. Aquella presentación se desestimó judicialmente al no haber sido ratificada en su momento.

Por otro lado, explicaron que no se registraron incidentes ni conflictos adicionales durante el procedimiento policial con la familia del hombre fallecido y que no hubo situaciones de hostigamiento ni represalias contra la mujer o el adolescente. Mientras la causa sigue su curso, equipos especializados aguardan los resultados de la autopsia y los análisis de pruebas recogidas en la vivienda.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, bajo la hipótesis de homicidio en un contexto de violencia familiar con la posibilidad de un exceso en la legítima defensa, según indicó en una entrevista, el fiscal Germán Martín.