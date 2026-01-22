Avanza el trabajo articulado entre Inmuebles y municipios

La Dirección Provincial de Inmuebles continúa avanzando en la firma de convenios de cooperación e intercambio de información con los municipios de la provincia, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar la gestión catastral a nivel municipal y provincial.

La subdirectora, Claudia Corbalán, mantuvo una reunión con la directora de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Clara, Noelia Flores, y la asesora general del municipio, Brenda Portal Burkert.

Durante el encuentro se abordaron consultas vinculadas a procedimientos administrativos y se reafirmó el compromiso de la Dirección de brindar al municipio acceso a los datos catastrales y parcelarios de su jurisdicción, incluyendo la planimetría del Registro Gráfico Parcelario.

Dicho acceso permitirá mantener actualizado el catastro local, herramienta fundamental para la planificación y ejecución de obras y proyectos municipales. Por su parte, la Municipalidad de Santa Clara se comprometió a remitir información relativa a los trámites de obras particulares iniciados en su ámbito, y copias de planos aprobados.

