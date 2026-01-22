Adolescente de 17 años murió baleado en una pelea vecinal

Un adolescente de 17 años murió baleado ayer a la madrugada durante una pelea vecinal en Godoy Cruz, Mendoza. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 1° de Mayo y Matienzo, donde hubo una disputa en la que otras dos personas resultaron heridas. El presunto autor de los disparos sería un menor de edad.

Según reconstruyó la fiscal Andrea Lazo, el episodio se desarrolló alrededor de las 3.10, cuando un grupo de personas que se encontraba reunido en la vía pública comenzó a discutir por supuestas disputas previas entre vecinos del barrio.

En pocos minutos la violencia escaló y se inició una balacera. En medio del enfrentamiento, un joven extrajo un arma de fuego y disparó varias veces, alcanzando fatalmente al adolescente de 17 años. Otros dos jóvenes, cuyas identidades no fueron difundidas, resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, la víctima recibió al menos un disparo en el tórax, lo que provocó su muerte en el lugar. Los otros heridos permanecen internados, uno de ellos en estado reservado.

El presunto tirador, menor de edad, habría intentado huir tras los disparos, pero fue localizado poco después por la policía.

La escena del crimen fue preservada por el personal de la Policía Científica, que recolectó vainas servidas y otros elementos balísticos para su análisis.

Hasta el momento, fuentes del caso confirmaron que la policía demoró a tres personas, aunque no se les imputó ningún delito ni se definió su situación procesal. Las mismas fuentes judiciales indicaron que toda novedad sobre posibles imputaciones o avances relevantes será informada oficialmente.