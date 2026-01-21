Neyra afirmó que la obra pública en Jujuy es “imparable” y su proyección “no deja lugar a dudas”

El diputado Ramón Neyra fue categórico al afirmar que Jujuy tendrá en la obra pública “un motor de crecimiento este año”, para luego asegurar que la provincia “tiene una hoja de ruta propia, previsible, razonable y debidamente presupuestada”, mientras el escenario nacional “padece la parálisis de la infraestructura como norma general”, acotó.

En este sentido, elogió la “marcha imparable” de la obra pública con recursos provinciales, al tiempo que sentenció: “La continuidad de los proyectos oportunamente gestionados está fuera de toda discusión”.

Uno de los puntos más agudos de la reflexión del legislador de Jujuy Crece, fue la defensa de la gestión del gobernador Carlos Sadir, señalando que “no prioriza los números de una planilla de Excel, sino una visión de Estado que pone el foco en las obras como herramienta de equidad social”.

A la luz de los argumentos citados, Neyra, dirigente de extracto gremial estrechamente vinculado a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), consideró que “cuanto menos llama la atención la duda que siembra la Cámara de la Construcción en relación al futuro inmediato de la obra pública” y recordó que “se trata de la misma entidad que en noviembre pasado, hace apenas dos meses, proyectaba un repunte para este año, destacando una mayor inversión provincial y la concreción de proyectos públicos y privados”. “No se entiende la génesis de tan rotundo cambio de opinión”, observó.

Estimó oportuno invocar el capítulo de inversión en obra pública de la proyección presupuestaria 2026 aprobada a fines del año anterior por la Legislatura, que contempla un incremento del 50% de partida respecto del ejercicio 2025, lo que representa $304.000 millones.

Subrayó que “la obra pública en Jujuy se encuentra activa y supera en planes de inversión y nivel de ejecución a casi todas las provincias”. En este sentido, citó relevamientos económicos formulados por organismos oficiales y consultoras privadas, los cuales destacan que en 2025 Jujuy se ubicó entre las jurisdicciones con mayor Inversión Real Directa (IRD) plasmado en, por ejemplo, pavimentación de rutas, registrando picos de crecimiento que llegaron a cuadruplicar el promedio de otras provincias.

“Este es el resultado de una política claramente definida en el campo de la obra pública que no deja lugar a dudas ni incertidumbre”, remarcó Neyra.

Asimismo, reivindicó los esfuerzos del gobernador Sadir para sostener la continuidad de las obras del “Plan Maestro Jujuy”, la construcción y refacción de establecimientos educativos, la pavimentación de rutas dentro de “Jujuy Construye” y la edificación de soluciones habitacionales con participación de empresas privadas. “Es incomprensible que se hable de incertidumbre de la obra pública, cuando hay siete edificios de departamentos en franco avance en Alto Comedero”, resaltó y puntualizó que “a esa planificación se suman obras de desarrollo urbano, tales como pavimentación de calles y avenidas, cordón cuneta, agua potable, red cloacal, sistemas de captación y procesamiento de agua y el estadio cubierto de la Ciudad

Deportiva en Alto Comedero”, sin olvidar la reactivada construcción de la Ruta Nacional 34 con recursos provinciales propios.

“El Gobierno de Jujuy demostró sobradamente que el desarrollo local es posible”, expresó e indicó finalmente que “uno de los cimientos de esa formidable plataforma de crecimiento es la obra pública que garantiza a los jujeños condiciones para otros desarrollos”.