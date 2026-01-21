Un joven fue aprehendido con marihuana en su poder

Un joven de 26 años fue detenido por efectivos policiales luego de comprobarse que tenía en su poder marihuana, mientras se encontraba en la rotonda de acceso a la localidad de El Carmen. Por esa razón, fue trasladado a la Seccional 8° junto a la moto en la cual se desplazaba.

El hecho ocurrió días pasados por la tarde, en momentos que vecinos de la ciudad de los diques se comunicaron con la dependencia local y alertaron acerca de la presencia de un sujeto en la zona del ingreso, por la ruta provincial N° 42.

En esas circunstancias, alrededor de las 17.30 una comisión del Cuerpo de Infantería se dirigió hasta el lugar señalado. Allí se encontraba el sujeto junto a una moto de color negro.

Fue entonces que los uniformados se entrevistaron con el joven, quien no supo justificar qué hacía en el lugar. Tras esto, los efectivos procedieron a palparlo sin encontrarle arma alguna. Sin embargo, al realizar la requisa le encontraron un envoltorio dentro de una mochila que tenía en su poder. El mismo contenía una sustancia vegetal verde amarronada.

Por esa razón, fue necesaria la presencia de los integrantes de la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 6 para verificar el contenido.

De esta manera, los agentes realizaron la prueba química sobre lo hallado que resultó ser positivo de marihuana. Además, el correspondiente pesaje demostró que se trataba de 11,5 gramos de la sustancia.

Finalmente, el sujeto fue detenido y trasladado a la Seccional 8° junto a la moto Gilera de 150 cc de cilindrada en la cual se movilizaba, en calidad de secuestrada a disposición de la Justicia provincial.