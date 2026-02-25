17°
25 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
robo
Barrio Luján
Ex terminal de ómnibus
PALPALÁ
Tilcara
barrio coronel arias
Narcomenudeo
Jujuy Basquet
El tiempo de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
robo
Barrio Luján
Ex terminal de ómnibus
PALPALÁ
Tilcara
barrio coronel arias
Narcomenudeo
Jujuy Basquet
El tiempo de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Miércoles agradable en San Salvador de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada parcialmente nublada en la capital jujeña, con condiciones estables que se extenderían durante los próximos días. El fin de semana se espera un ascenso de la temperatura.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 08:30

La ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció este miércoles con cielo despejado, dando inicio a una jornada que se presentará mayormente parcialmente nublada y con una temperatura máxima que alcanzará los 26°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al organismo nacional, las condiciones climáticas se mantendrían sin cambios significativos durante el jueves y viernes, con registros térmicos similares. Sin embargo, para el fin de semana se prevé un nuevo ascenso de la temperatura en la capital provincial.

Desde el SMN confirmaron además que no rigen alertas meteorológicas para la provincia, por lo que se espera que las condiciones de estabilidad se mantengan en los próximos días.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD