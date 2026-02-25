Miércoles agradable en San Salvador de Jujuy

La ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció este miércoles con cielo despejado, dando inicio a una jornada que se presentará mayormente parcialmente nublada y con una temperatura máxima que alcanzará los 26°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al organismo nacional, las condiciones climáticas se mantendrían sin cambios significativos durante el jueves y viernes, con registros térmicos similares. Sin embargo, para el fin de semana se prevé un nuevo ascenso de la temperatura en la capital provincial.

Desde el SMN confirmaron además que no rigen alertas meteorológicas para la provincia, por lo que se espera que las condiciones de estabilidad se mantengan en los próximos días.