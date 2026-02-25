Jujuy Básquet completó una gira perfecta: venció a Huracán en Las Heras

Jujuy Básquet redondeó una gira soñada por tierras mendocinas al vencer anoche a Huracán de Las Heras por 94 a 88, sumando su segunda victoria en fila como visitante. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha de la Liga Argentina, tuvo un trámite cambiante y emocionante hasta los instantes finales, con el control arbitral de Enrique Cáceres y Paula Benzer.

Desde el arranque, la visita dejó claras sus intenciones. Con una presión alta asfixiante y una puntería letal, los jujeños deslumbraron en el primer cuarto con un parcial devastador de 11-0. El "Globo" mendocino apostó al lanzamiento externo, pero careció de precisión. La mejor circulación de balón y las rápidas transiciones del equipo norteño marcaron la diferencia en el segmento inicial, que se cerró 27-16 a favor de Jujuy.

Sin embargo, la reacción local no se hizo esperar. En el segundo período, Huracán ajustó sus piezas y, con un despliegue colectivo sólido, logró pasar al frente gracias a un triple de Marchiaro que puso el marcador 33-32. El encuentro parecía inclinarse para los dueños de casa, pero una rápida corrección defensiva de los dirigidos por Tasso y un certero triple de Tarnowyk antes del descanso largo devolvieron la ventaja a la visita: 42-38.

El tercer cuarto fue un auténtico festival de triples. Ambos equipos se enfrascaron en un duelo de aciertos desde el perímetro, con un Lucas Reyes encendido que se cargó el equipo al hombro para mantener a Huracán en la pelea. Sobre la chicharra, un triple de Conti estampó el 63-57 con el que Jujuy encaró los últimos diez minutos.

El último período fue un toma y daca constante, con aciertos y errores de ambos lados. La clave del triunfo visitante radicó en la contundencia del interno Grytsak en la zona pintada, quien dominó los rebotes y permitió salidas rápidas que lastimaron al rival. Con una defensa ajustada y paciencia en ataque, Jujuy empezó a construir una diferencia que, pese al esfuerzo final del local, le alcanzó para celebrar por 94-88.

En lo individual, Lucas Reyes se destacó como el goleador del partido con 28 puntos para Huracán, mientras que en la visita, Ramiro Stehli fue la figura con 17 tantos, liderando un ataque colectivo que tuvo varias vías de gol. Con este resultado, Jujuy Básquet barrió su paso por Mendoza y regresa a casa con una inyección anímica y de confianza importante para lo que viene.