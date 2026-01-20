Martes con lluvias según el SMN

Comenzamos una nueva jornada con cielo totalmente nublado y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que para la mañana se esperan lluvias aisladas y para la tarde y noche se esperan tormentas con probabilidades del 70% y una temperatura máxima de 23 grados.

En Perico se espera lluvias durante todo el dia con probabilidades del 90% y la temepratura máxima seria de 25 grados.

En San Pedro y Libertador se esperan lluvias a partir del mediodía con probabilidades que llegan a estar entre el 50 y el 60%.

En Humahuaca será un dia con cielo parcialmente nublado y lluvia débil durante la tarde y noche de hoy.

En La Quiaca al igual que en Susques rige alerta amarilla por tormentas fuertes para la noche de hoy con probabilidades del 100% en donde el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.