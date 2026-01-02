Personas ciegas conmemoran Día del Braille

En el marco del Día Mundial del Braille, la Asociación Jujeña de Ciegos y Ambliopes "Héctor Nerssier" se sumó a la conmemoración de esta fecha tan significativa, reafirmando su compromiso con el trabajo con personas con discapacidad visual. En esta jornada invitó a visibilizar la importancia del braille como una herramienta fundamental para el acceso a distintos ámbitos.

El 4 de enero se conmemora el Día Mundial del Braille, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas en homenaje al nacimiento de Louis Braille, creador del sistema de lectoescritura táctil que ha permitido a millones de personas ciegas y con baja visión acceder a la educación, la información y la cultura en igualdad de condiciones.

El braille, basado en combinaciones de seis puntos en relieve, es mucho más que un método de lectura y escritura: representa autonomía, inclusión y ejercicio pleno de derechos, se destacó desde la entidad jujeña que preside Facundo Mota.

REFERENTE | FACUNDO MOTA, ASOCIACIÓN NERSSIER.

Por la integración

En la provincia de Jujuy se destaca la labor que desarrolla la Asociación Jujeña de Ciegos y Ambliopes "Héctor Nerssier", institución que desde 1997 trabaja en forma comprometida por la integración social de las personas con discapacidad visual, promoviendo el aprendizaje del sistema braille, la orientación y movilidad, y el fortalecimiento de la vida independiente.

A través de talleres, espacios de formación y acciones comunitarias, la asociación impulsa el acceso a herramientas que favorecen la participación activa y la igualdad de oportunidades, reafirmando que la accesibilidad "no es un privilegio, sino un derecho. Conmemorar el Día del Braille es también reconocer y acompañar el trabajo de estas organizaciones que, desde el territorio, construyen una sociedad más justa, inclusiva y accesible para todas las personas", resaltó.

Desde la Asociación también consideraron que conmemorar el Día del Braille es renovar el compromiso con una sociedad que garantice la autonomía y la vida independiente, donde cada persona pueda elegir, decidir y desarrollarse con dignidad, construyendo su propio proyecto de vida en comunidad.