Continúa el alerta por tormentas

La lluvia no da tregua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncio que todavía se encuentra vigente el alerta amarilla por fuertes tormentas pero es solo para mañana de hoy.

Y es para la zona de los valles y ramal jujeño donde el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

En las regiones de mayor elevación, la precipitación puede ser en forma de nieve y/o granizo.

Ya para la tarde hay probabilidades de tormentas aisladas que llegan al 70% y se anticipa una temperatura máxima de 22 grados.