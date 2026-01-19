19°
Carlos Sadir
Expedición Verano: Arte en la Era Digital
Campo Verde
tucuman
Real Sociedad
PALPALÁ
Gimnasia
Escuela Manuel Belgrano
Alerta Naranja
Salinas
Barrio Alto Comedero

Denunció que le sustrajeron $2,7 millones y US$ 1.400

Los sospechosos rompieron una puerta para ingresar a la vivienda.

Lunes, 19 de enero de 2026 00:00
BRIGADA | INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL 7 RECEPCIONÓ LA DENUNCIA.

Un vecino del barrio capitalino de Alto Comedero denunció en sede policial que sujetos ingresaron a su casa y se robaron las sumas de 2,7 millones de pesos y 1.400 dólares, luego de romper una puerta.

El millonario robo sucedió días pasados, luego que el damnificado alrededor de las 15.30 se retiró de su vivienda en el asentamiento El Mirador, del mencionado sector barrial. Horas más tarde, a las 22.30 el denunciante regresó a la casa y lo primero que vio fue que rompieron la puerta de entrada.

En esas circunstancias, el hombre ingresó de inmediato para verificar lo sucedido y se encontró con que los inculpados le robaron los montos de 2,7 millones de pesos y 1.400 dólares. También, pudo notar que le sustrajeron dos teléfonos celulares y dos garrafas de 10 kilos para luego darse a la fuga.

Tras esto, la víctima se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero y denunció lo sucedido en su inmueble del asentamiento El Mirador.

 

