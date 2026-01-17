Ritmo, sabores y colores en Purmamarca

La temporada turística de verano en Purmamarca es más que alentadora para el sector privado y público, como también para los prestadores de servicios y la comunidad por los beneficios directos que reciben. Después de la apertura oficial las propuestas organizadas por el municipio se mantienen con activa participación de todos los sectores.

Sobre calle Lavalle frente a la iglesia, diariamente se realiza Entre ritmo, sabores y colores, donde artesanos, diseñadores, gastronómicos y emprendedores ofrecen una variedad de productos de buena calidad. Allí los visitantes pueden también encontrar un panorama de la manufactura artesanal de los purmamarqueños.

Esta feria se transformó en una visita obligada que todos los visitantes y también los vecinos, deben realizar sí o sí porque sin lugar a dudas encontrarán allí trabajos ideales para llevar como obsequios de su estadía en la Quebrada, o sencillamente para tener en la casa. Desde la mañana hasta el atardecer los expositores permanecen en ese sector esperando al público.

Entre ritmo, sabores y colores, organizada por la Secretaría de Turismo municipal obtuvo una excelente recepción entre los interesados, encontrando en ella la oportunidad ideal para mostrar lo que hacen y comercializarlo. Cerámicas, tejidos, objetos de decoración y otros pueden adquirirse a precios muy accesibles.

Otras actividades previstas por la Secretaría para esta temporada incluyen la Fiesta de la Pachamama, el Concurso del Queso de Cabra, que se llevará a cabo el próximo 31, y la tradicional celebración del carnaval.