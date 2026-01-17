19°
Humahuaca
PALPALÁ
Amistoso
regional
Conciencia Animal
SALTA
LIGA PROFESIONAL
Canasta Básica Alimentaria
Futbol infantil
Humahuaca

Hacheros del chamamé en el Festival del queso

El conjunto brindará un amplio repertorio para toda la familia.

Sabado, 17 de enero de 2026 00:00
FOLCLORISTAS | MARCELO JUÁREZ, DAVID SÁNCHEZ, FÉLIX FLORES Y OSVALDO ROLDÁN.

En el XXV Festival del queso y la cabra, que hoy desde las 10 se realizará en Chorrillos como parte del Alborozo Humahuaqueño, se presentará el conjunto folclórico Hacheros del chamamé, después de otras actuaciones en diferentes escenarios de la provincia.

Integrado por Marcelo Juárez (acordeón), David Sánchez (voz y bombo), Félix Flores (guitarra y 1º voz), Osvaldo Roldán (bajo) y Germán Limache (violín), brindará su amplio repertorio de folclore tradicional y carpero.

La apertura de la edición será a las 10 con la chaya de la Pachamama, al mediodía se habilitarán ferias gastronómicas, y a las 14 comenzará el espectáculo donde Hacheros del chamamé compartirá escenario con Fortunato Ramos, El bandoneón de La posta, Los erkes jujeños, Los anateros de Uquía, Sentimientos mansero.

 

