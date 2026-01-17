18°
17 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Rosario
PALPALÁ
Amistoso
regional
Conciencia Animal
SALTA
LIGA PROFESIONAL
Canasta Básica Alimentaria
Futbol infantil
Colonias de vacaciones
Rosario
PALPALÁ
Amistoso
regional
Conciencia Animal
SALTA
LIGA PROFESIONAL
Canasta Básica Alimentaria
Futbol infantil
Colonias de vacaciones

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Conciencia animal

Protagonistas de la naturaleza y de un almanaque 2026

Un calendario que demuestra que conservar la naturaleza es una inversión en el futuro de la producción.

Sabado, 17 de enero de 2026 00:00
PROYUNGAS | JUNTO AL IER-CONICET-UNT DESTACAN EN EL ALMANAQUE EL ROL ESENCIAL DE LOS POLINIZADORES DEL NOA.

TATIANA SANCHEZ

En el Noroeste Argentino (NOA), existe un ejército invisible que trabaja sin descanso. No llevan uniformes, pero de su labor depende gran parte de lo que llega a nuestra mesa: los polinizadores. Este año, Fundación ProYungas, junto al Instituto de Ecología Regional (IER), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), decidieron rendirles homenaje dedicándoles el almanaque 2026: un trabajo que fusiona el arte visual con la conciencia ambiental.

Los polinizadores conectan íntimamente los ecosistemas naturales con los productivos. La mayoría de las plantas con flor -nativas y cultivadas- dependen del movimiento de polen que ellos facilitan. Mientras se alimentan del néctar de los cultivos, necesitan hábitats naturales para anidar y cumplir su ciclo de vida. En el NOA, son esenciales para la producción de cítricos, palta, arándanos y otros cultivos. Conservar a los polinizadores es clave para la salud de los ecosistemas y para la producción de alimentos.

Las impactantes fotografías del calendario son de José Tisone, Julieta Magro, Gaspar Anastacio y Natacha Chacoff, con el diseño de Cecilia Estrella (Tapirus Estudio).

ProYungas y el equipo del IER - Conicet - UNT estudian y monitorean a los polinizadores desde hace muchos años. En los Paisajes Productivos Protegidos, integrar la producción y la conservación permite preservar a los polinizadores de las empresas citrícolas que forman parte del programa: Argenti Lemon, Argreen, Citromax, Citrusvil, Ledesma, San Miguel, FGF Trapani, Veracruz y Vicente Trapani.

El calendario puede descargarse de manera gratuita en formato jpg para usar como fondo de pantalla desde el sitio web de ProYungas: https://proyungas.org.ar/.

PRESENTE | UN PEQUEÑO COLIBRÍ EN EL ALMANAQUE.

La producción y la naturaleza conviven

El Paisaje Productivo Protegido de ProYungas, es un modelo de gestión pionero en la región que propone una visión superadora: producir no tiene por qué ser sinónimo de destruir. El programa trabaja con empresas que integran áreas de producción (como fincas citrícolas o forestales) con espacios de conservación de vegetación nativa.

Las firmas que adhieren a este programa asumen un compromiso de sostenibilidad y producción, preservar selva nativa junto a sus cultivos, garantizando que los polinizadores tengan un lugar donde anidar y cumplir su ciclo de vida.

ABEJAS EN UN FLOR

Los protagonistas

En este calendario se incluye algunos de los grupos polinizadores que habitan el Noroeste argentino, como por ejemplo: picaflores (Sappho sparganurus y Chlorostilbon lucidus), mariposas (Chlosyne lacinia), abeja de la miel (Apis mellifera), avispas (Mischocyttarus sp.), abejorros (Bombus tucumanus y Bombus pauloensis) y abejas meliponas (Tetragonisca fiebreyi -Yateí-)

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD