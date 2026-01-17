Boca va a la carga por el juvenil Maher Carrizo

Boca tomó decisiones firmes en el mercado de pases y avanza en varios frentes de manera simultánea, ya que consultará condiciones por Maher Carrizo tras su negativa a River, cerró la incorporación de Marino Hinestroza como refuerzo ofensivo y desestimó una primera oferta del Spartak Moscú por Exequiel Zeballos, a quien además pretende renovar para asegurar su continuidad.

Luego de que se cayera la operación que lo acercaba a River, la dirigencia xeneize resolvió averiguar formalmente las condiciones del pase de Carrizo con Vélez. El extremo de 19 años había quedado a un paso del Millonario, que ofreció alrededor de 6,5 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha, pero la postura del futbolista, decidido a priorizar una salida al fútbol europeo, terminó por frustrar el acuerdo.

Carrizo tiene contrato con el "fortín" hasta diciembre de 2027, una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares y fue uno de los puntos altos del equipo durante 2025, además de su destacada participación en el Mundial Sub 20. Feyenoord ya realizó un sondeo, aunque por ahora sin una propuesta formal y con cifras inferiores a las que se manejaron en el fútbol argentino.

En paralelo, Boca cerró definitivamente la llegada de Marino Hinestroza. Tras varias semanas de negociaciones, el club alcanzó un acuerdo total con Atlético Nacional para comprar la totalidad del pase del extremo colombiano de 23 años por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, estableciendo además una plusvalía del 20 % para el club vendedor ante una futura transferencia.

Hinestroza, que podría incorporarse a los entrenamientos en los próximos días, viene de disputar 56 partidos en 2025, con siete goles y once asistencias, y sumó sus primeras apariciones en la selección de Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

En cuanto al capítulo de posibles salidas, Spartak Moscú realizó una oferta verbal cercana a los nueve millones de dólares por Exequiel Zeballos, que fue descartada de inmediato por considerarse muy lejana a las pretensiones del club.