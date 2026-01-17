Una familia tipo necesitó $1.204.925 para no ser pobre

El último mes del año 2025 dejó un nuevo incremento en el costo de vida para los hogares jujeños. Según el informe oficial de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec), durante diciembre la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una suba mensual del 3,7%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 3,2% respecto de noviembre. De esta manera, la variación interanual fue del 33,5% para la CBA y del 33,9% para la CBT.

En cuanto a costos, la Canasta Básica Alimentaria para un adulto alcanzó los $174.546,88, cifra límite para no ser considerado indigente. En tanto, la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios se ubicó en $389.943,56, estableciendo la línea de pobreza.

Tipos de Hogares

El informe detalló los ingresos necesarios durante el último mes del año 2025 de acuerdo a la cantidad de personas en un hogar. Un hogar tipo de tres integrantes (compuesto por una jefa de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años) necesitó $951.462 para no ser considerado pobre; un hogar de cuatro miembros (compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una hija de 8 años) requirió $1.204.925 y una familia tipo de cinco integrantes (constituido por un matrimonio, ambos de 30 años, y 3 hijos de 5, 3 y 1 año cumplidos) necesitó $1.310.210 para superar la línea de pobreza.

Cabe destacar que estas cifras reflejan el impacto de precios y gastos vinculados a las fiestas de fin de año.

Durante el segundo semestre del año 2025 se mostró que las subas tuvieron una desaceleración, dejando un aumento superior al 33% en el acumulado para cerrar el año 2025, tanto para alimentos, bienes y servicios.

Índices nacionales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante diciembre de 2025 el costo de la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $1.308.713 para un hogar promedio de cuatro integrantes. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en $589.510.

El organismo también informó que durante el último mes del año pasado la variación respecto a noviembre de 2025, tanto de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), como de la Canasta Básica Total (CBT) fue de 4,1%. En tanto, el incremento acumulado fue del 31,2% en la CBA y del 27,7% en la CBT.

Los datos provinciales muestran que en diciembre de 2025 la CBA creció un 3,7% y la CBT un 3,2% respecto del mes anterior. En comparación, los promedios nacionales publicados mostraron un aumento mayor para ambos indicadores para el mes de diciembre, 4,1% tanto para la Canasta Básica Alimentaria como para la Canasta Básica Total en todo el país.

Sin embargo, durante el año 2025, los incrementos anuales de ambas canastas fueron más altos, con la CBA 33,5% y la CBT 33,9% , lo que refleja que los hogares jujeños enfrentaron subas acumuladas superiores al promedio nacional (31,2%).

Inflación provincial

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec) informó que la inflación en Jujuy durante el mes de diciembre del año pasado, registró un incremento del 2,9% con relación al mes anterior. En cuanto al acumulado del 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Jujuy cerró con una variación del 31,3%.

El rubro que más incidencia tuvo el último mes del año 2025 fue Esparcimiento, que escaló fuertemente un 10,3%, respecto de noviembre; le siguió Alimentación y Bebidas con 3,4%, luego Indumentaria con un 3,2%, Transporte y Comunicaciones con un 2,9%

En tanto los rubros que quedaron debajo de la media, fueron Otros Gastos con un 2%, Atención Médica y Gastos para la Salud con 1,7%, Enseñanza 0,7%, Equipamiento y Funcionamiento del Hogar 0,4 % y Vivienda, Combustible y Electricidad 0,3%.

Inflación nacional

La inflación provincial de diciembre (2,9%), se ubicó levemente por encima del promedio de la región NOA, que registró un 2,6%, y también por encima del nivel nacional, que fue del 2,8%.

En la comparación de todo el año 2025, Jujuy (31,3%) cerró con cifras muy similares al promedio nacional (31,5%) y regional del NOA (31,4%).