En marcha actividades veraniegas

Con el compromiso de garantizar espacios de recreación y contención para los chicos, el intendente de Palma Sola, Francisco "Pancho" Baquera encabezó el inicio oficial de la Escuela de Verano.

Del sencillo acto participaron la presidente del Concejo Deliberante, Marcela Gerez Ríos, junto al gabinete municipal, en una propuesta que integra el juego con la formación de conciencia ambiental.

El acto de apertura permitió la presentación de los equipos de trabajo y los promotores comunitarios responsables de acompañar a los grupos. Tras la inauguración, se dio paso a las primeras actividades de interacción y juegos recreativos, marcando el inicio de una agenda que incluirá excursiones, piletas y talleres temáticos.

Esta política de gobierno prioriza el desarrollo integral de los niños y niñas, promoviendo el derecho al juego y el fortalecimiento de los vínculos sociales en la comunidad durante el receso estival.

Se informa a la comunidad palmasoleña que el período de inscripción se extenderá para los próximos días en la dirección de Desarrollo Humano en el horario de 8 a 12.30.

Por otro lado, luego del gran desempeño en la cancha, la Deporte y Recreación Social, a cargo de Aixa Royo, agasajó a todos los chicos que formaron parte del Campeonato Infantil 2025 que finalizó recientemente.

Entre juegos de agua y pileta, los chicos compartieron una tarde de sol y risas, reafirmando que el fútbol es, ante todo, un espacio de encuentro y amistad.

La mencionada dirección felicitó a todos los chicos que fueron parte de la competencia, a los profesores de cada equipo interviniente y a las familias por acompañar y defender juntos los valores del deporte.

Finalmente, la Municipalidad de Palma Sola se reunió con todos los delegados de los equipos inscriptos para las Olimpiadas Barriales 2026 con el fin de abordar diferentes temas relacionados al inicio de la mencionada competencia.

Con los representantes de cada equipo se coordinó esta gran cita deportiva que une a los barrios de la localidad, a través de confraternizar compitiendo sanamente en las diferentes disciplinas que se disputan en estas tradicionales olimpiadas.