El tiempo en jujuy

Viernes con alerta por tormentas

Se esperan precipitaciones para la mañana y tarde de hoy.

Viernes, 16 de enero de 2026 08:38

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes apra toda la zona de los valles, yungas y parte de la quebrada para esta jornada de viernes.

El alerta abarcara las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya en donde el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Temas de la nota

